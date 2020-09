Ce REGULI trebuie respectate la vot pentru A EVITA infectarea cu noul CORONAVIRUS. Explicațiile lui Virgil Musta

„Atâta timp cât suntem atenți și ne luăm niște măsuri de bun simț, precum purtarea corectă a măștii, distanța de cel puțin 1,5 metri față de alte persoane, dezinfectarea mâinilor sau folosirea mănușilor. Riscul de contaminare la vot este mult mai mic, pentru că acolo sunt luate niște măsuri foarte stricte, decât riscul de a te contamina când mergi să faci cumpărăturile la magazin. Pentru că la magazin sunt mai mulți oameni, nimeni nu se dezinfectează înainte și după ce ia produse din magazin”, a atras atenția medicul Virgil Musta, potrivit HotNews.ro.

Ce REGULI trebuie respectate duminică, 27 septembrie, la vot, explicate de Virgil Musta

„În primul rând, aș vrea să spun că votarea nu reprezintă în sine un factor de risc. De aceea recomand ca oamenii să meargă la vot, pentru că responsabilitatea de a vota este mult mai importantă decât riscul la care este expus, risc care de fapt nici nu prea este în sala de votare, ci mai mult în jurul sălii de votare, dacă omul se întâlnește cu cunoștințe, cu persoane cu care interacționează și nu respectă regulile de distanțare socială și de purtare a măștii.”

„În momentul în care cineva se duce la secția de votare și este coadă, recomandabil este ca acea coadă să fie făcută în exteriorul clădirii, nu într-o încăpere unde există riscul de contaminare, dacă sunt persoane contaminate."

"Distanța de minimum 1,5 metri. De asemenea, fiecare om care merge la vot trebuie să păstreze, în secția de votare, distanța de minimum 1,5 metri fața de persoana din fața sau din spatele lui."

"Apoi, în momentul când se pune la coadă și pe tot parcursul votării trebuie să poarte mască, să evite să pună mâna pe o serie de alte obiecte, după care să se dezinfecteze pe mâini."

"Cei care vor să fie foarte siguri pot purta mănuși pe mână. Cei care vor să evite contaminarea minimă pot să efectueze întregul vot cu mănuși, după care trebuie să arunce mănușile la coșul de gunoi și să se dezinfecteze pe mâini."

"Contaminarea de pe suprafețe se face în momentul în care ai atins o suprafață intens contaminată, nu câțiva germeni. Contează foarte mult și cantitatea de virus care intră pe căile respiratorii. O cantitate mică nu este neapărat suficientă pentru a te contamina. Dacă cumva te contaminezi pe mâini și nu duci mâna la gură sau la nas, apoi te speli pe mâini sau te dezinfectezi, nu există acest risc deloc."

"De aceea, poate că pe perioada votului, este foarte bine să ne controlăm gesturile: să NU ducem mâna la gură și la nas. Pentru că atunci nu există riscul de a ne contamina prin mâini."

"Iar dacă purtăm mască, o purtăm corect și păstrăm cât de cât o distanțare socială, nu ne aglomerăm în încăperea votului, nu există nici riscul de a te contamina pe calea aerului."

"Cel mai important este ca masca să fie purtată corect, să nu te apropii foarte mult de o altă persoană și să stai cât mai puțin la vot, tocmai pentru a se evita statul într-o zonă potențial contaminată."

"În momentul în care ieși de la vot și te întâlnești cu persoane cunoscute, cu care vrei să vorbești, recomandabil este să stai la o distanță de 1,5 - 2 metri, obligatoriu cu mască."

"Putem merge în siguranță la vot, trebuie doar să ne luăm niște măsuri de bun simț și să fim atenți. Eu consider că este important să mergem la vot, iar dacă lumea se teme să atingă ceva, are varianta mănușilor și are posibilitate să se controleze pe perioada votului, adică până iese și până se dezinfectează pe mâini să nu pună mâna la nas și la gură. Și atunci, riscul este zero. Iar dacă purtăm mască, o purtăm corect și păstrăm cât de cât o distanțare socială, nu ne aglomerăm în încăperea votului, nu există nici riscul de a te contamina pe calea aerului."