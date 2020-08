Ce îi face pe oameni fericiți într-o relație? Inteligența artificială a găsit soluția după ce a analizat 11.000 de cupluri

Un studiu fără precedent cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) asupra relațiilor amoroase a mii de cupluri a identificat factorii principali care îi fac pe oameni să fie mulțumiți cu adevărat de relația lor.

Descoperirile arată că fericirea de cuplu înseamnă mult mai mult decât persoana cu care alegi să trăiești.

Oamenii de știință au analizat cu ajutorul unei „învătări automate” datele de la 11.000 de cupluri și au descoperit că, de fapt, caracteristicile specifice relațiilor sunt factori mai puternici care pot prezice calitatea relației decât caracteristicile individuale ale celor doi din cuplul respectiv.

Cu alte cuvinte, tipul de relație pe care îl construiești cu un partener ar putea fi mai important pentru fericirea ta decât caracteristicile individuale ale celor implicați în relație, scrie „Science Alert”, potrivit descopera.ro. Cercetătorii au luat în calcul cât de mulțumită este o persoană cu propria sa viață, nivelul de anxietate al acesteia sau dacă părinții săi au avut o căsnicie de succes.

Concluzia este că diferențele individuale dintre două persoane contează mai puțin în relații.

„Un aspect surprinzător al studiului a fost că imediat ce am avut toate datele specifice relațiilor la îndemână, diferențele individuale au dispărut”, este de părere Samantha Joel, psiholog și cercetător principal în cadrul studiului, de la Universitatea de Vest din Canada.

De ce trebuie să ții cont pentru a avea o relație cât mai bună cu partenerul de viață

Potrivit studiului, principalele „variabile” care pot „prezice” cele mai sigure relații, în funcție de răspunsurile la anumite întrebări, au fost: cum este perceput angajamentul partenerului (de ex. „Partenerul meu dorește ca relația noastră să dureze pentru totdeauna"), gradul de apreciere a celuilalt (de ex. „Mă simt foarte norocos să am acest partener alături de mine”), satisfacția sexuală (de ex. „Cât de mulțumit sunteți de calitatea vieții dvs. sexuale?”), gradul de mulțumire perceput de partener (de ex. „Relația noastră îl face fericit pe partenerul meu”), percepția conflictului dintre cei doi (de ex. „Cât de des vă certați cu partenerul dvs.?”).

Printre caracteristicile individuale care au putut „prezice” cel mai bine calitatea unei relații au fost: „bucuria de a trăi”, „depresie“, „evitarea atașamentului” sau „atașament anxios”.

„Experiența influențelor negative, depresia sau un atașamentul nesigur și evitant sunt cu siguranță factori de risc de relație", sunt de părere cercetătorii.

„Dar, dacă oamenii reușesc totuși să stabilească o relație bazată pe apreciere, satisfacție sexuală și lipsă de conflict, și își percep partenerul ca fiind angajat cu adevărat în relație și receptiv, acești factori de risc individuali pot conta puțin.”

„Într-adevăr, înseamnă că persoana pe care o alegem nu este aproape la fel de importantă ca relația pe care o construim", a mai explicat Samantha Joel.

„Dinamica relației pe care o construiți cu cineva - treburile împărțite, glumele, experiențele împărtășite - este mai importantă decât individualitatea celor două persoane, luate separate, care alcătuiesc această relație", a concluzionat aceasta, potrivit „Science Alert”.