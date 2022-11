Cei mai multi dintre noi decojim fructele si legumele care se pot consuma intregi, doar pentru ca asa ne-am obisnuit. Insa in felul acesta ne lipsim cu buna stiinta de multe vitamine si nutrienti importanti, unii chiar anticancerigeni, care nu se gasesc si in miezul sau pulpa vegetalelor. Si nu e vorba numai de coaja, ci chiar de codita sau semintele unora dintre fructe si legume, dupa cum explica un specialist citat de Daily Mail, dr. Marilyn Glenville, din cadrul Royal Society of Medicine.