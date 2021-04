”Am pus mână de la mână și am cumpărat trei stilouri cu care am compus culorile coaliției, am semnat o felicitare cu urări și gânduri adecvate momentului și i le-am înmânat sărbătoritului.

La mulți ani, domnule premier și energie pentru a semna cât mai multe reforme asumate împreună”!, a scris Barna, pe Facebook.

Florin Cîțu a împlinit joi 49 de ani.