Departamentul de poliție din Los Angeles (LAPD) a dat publicității primele imagini filmate de camerele de supraveghere corporală ale îincidentului nefast din 3 ianuarie, care îl arată pe Anderson strigând după ajutor în timp ce ofițerii l-au imobilizat la pământ, relatează G4Media.ro care citează BBC.

„Încearcă să îmi facă ce i-au făcut lui George Floyd!”, a strigat bărbatul, la un moment dat, făcând referire la uciderea în mai 2020 a unui bărbat de culoare din Minneapolis, Minnesota, de către un polițist.

Cauza morții lui Anderson, care locuia în zona Washington DC și se afla în vizită la Los Angeles, nu a fost stabilită oficial.

Imaginile se adaugă la presiunea asupra poliției din Los Angeles, după ce Takar Smith, în vârstă de 45 de ani, și Oscar Sanchez, în vârstă de 35 de ani, au fost împușcați mortal de polițiști la începutul lunii ianuarie.

Primarul orașului Los Angeles Karen Bass a calificat incidentele drept „profund îngrijorătoare”. Departamentul de poliție a declarat că investighează moartea celor trei bărbați.

Polițiștii care l-au electrocutat pe Anderson au fost chemați la fața locului în jurul ca răspuns la un accident de circulație raportat.

Șeful poliției Michel Moore a declarat Anderson a încercat să fugă de la locul accidentului, acesta vrând „să intre în mașina altei persoane fără permisiunea acesteia”.

Imaginile îl arată pe Anderson spunându-i primului ofițer, la sosirea acestuia, „cineva încearcă să mă omoare”, deși pe cameră nu apare nicio amenințare vizibilă.

Inițial, Anderson se așează, așa cum i s-a spus, dar, pe măsură ce sosesc mai mulți polițiști, se ridică și fuge în stradă, ignorând cererile de a se opri.

Atunci când poliția ajunge la Anderson și încearcă să-l rețină, acesta este ascultător, apoi sfidător, apoi temător – strigând „vă rog” și „ajutor” și „încearcă să mă ia ca pe George Floyd!”.

Keenan Anderson, a 31 year old high school English teacher, flagged police down after having an accident. THE @LAPDHQ TASED HIM TO DEATH.



They repeatedly zapped him with 50,000 watts while on the ground with his hands behind his back.



MONSTERS.#JusticeForKeenanAnderson pic.twitter.com/V42IUt2tqA