Marcel, partenerul Alexandrei, a fost anunțat că soția și fiica lui sunt în stare gravă. Femeia a pierdut foarte mult sânge în timpul travaliului și avea nevoie urgentă de donatori. Soțul s-a mobilizat și a adunat în zilele următoare zeci de persoane care au donat. În zadar însă. Alexandra s-a stins la spital. După moartea ei, Marcel a reușit să mai dea de medicul iubitei sale doar cu ajutorul poliției.

„Pe 25 am venit să cer explicații doamnei doctor. De la doctorița Oprișanu nu am primt nimic. Când am ajuns la Maternitate, toate asistentele de jos mi-au spus că doamna doctor nu-i, că a fost noaptea trecută de gardă. Am sesizat poliția de la Botoșani, a venit un echipaj de poliție, apoi unul de jandarmi. Am intrat cu toții în interior, iar doamna doctor era acolo”, spune Marcel.

Femeii i s-a făcut rău și a fost dusă direct pe masă de operații pentru cezariană, deși inițial optase pentru o naștere naturală. „Normal eu știu că natural voia, ea mai are o fetiță, dar a zis că a semnat și pentru cezariană. Când și cum, nu știu”, spune Marcel.



„Conducerea spitalului s-a autosesizat și a propus analiză decesului în prima ședința de lucru a comisiei care funcționează la nivelul spitlaului în dată de 8 iulie anul curent”, a declarat Ioan Asaftei, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati”.



Cazul a ajuns și în atenția Direcției de Sănătate Publică Botoșani, care a demarat o anchetă. „Urmează colegii de la inspecția sanitară să efectueze o anchetă. Se vor deplasa la spitalul județean și la maternitate și se vor stabili pașii următori”, a declarat Monica Adăscăliței, director DSP Botoșani.

Acum se așteaptă concluziile de la medicină legală care vor stabili cu exactitate cauza decesului. În momentul de față polițistii fac cercetări pentru ucidere din culpă.