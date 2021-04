Realitatea Plus

Primarul Florin Doca-Vălmăreanu, primarul comunei Valea Mărului, a povestit miercuri, la Realitatea Plus, că după ce a fost anunțat că nu se mai poate prezenta la vaccinare, i s-a închis telefonul în nas.

”Explicația a fost simplă, în zece cuvinte: v-am sunat să nu mai veniți să vă vaccinați pentru că a expirat doza. După ce mi s-a spus că a expirat fiola, mi s-a închis telefonul în nas. Am încercat să iau legătura cu persoana respectivă, am sunat vreo 5 minute și nu mi s-a răspuns.

M-am reprogramat și eu, și fetița.

Am fost puțin revoltat pentru că și-asa încrederea în sistemul medical este aceea pe care o știm cu toții. Nu e corect să se întâmple așa ceva, mai ales că sunt promovate și mișcări precum cea a antivacciniștilor.

M-am pus în situația unui om în vârstă care merge 25 de kilometri să se imunizeze și acolo să afle că nu se poate vaccina.

Cred că a fost o greșeală umană. Încrederea se capătă greu și se pierde imediat”, a spus edilul.