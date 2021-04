Caron McBride a povestit pentru Fox News că a aflat că este acuzată de delapidare când a vrut să își schimbe numele de pe permisul auto, după ce s-a căsătorit.

Când și-a făcut o programare online la registrul auto din Texas, a primit înapoi un email în care a fost informată că are ”o problemă în Oklahoma”, statul ei natal. A sunat la un număr de telefon care i-a fost dat pentru a afla mai multe informații și a rămas șocată când i-a răspuns o persoană de la procuratura din Comitatul Cleveland, care a informat-o că a fost pusă sub acuzare pentru delapidarea unei proprietăți închiriate în martie 2000.

Mai exact, McBride a fost acuzată că nu a returnat o casetă video, ”Sabrina the Teenage Witch” (”Sabrina, vrăjitoarea adolescentă)”, pe care a închiriat-o în orașul Normal din Oklahoma, în 1999.

”Primul lucru pe care mi l-a spus a fost despre infracțiunea de delapidare așa că am crezut că o să fac infarct”, a relatat femeia. ”Mi-a zis că este legat de o casetă VHS și a trebuit să îi cer să repete fiindcă m-am gândit că e o nebunie. Fata asta glumește cu mine, nu? Nu glumea”, a mai spus McBride, care susține că nu a închiriat filmul respectiv. Aceasta suspectează că un fost coleg de apartament, un bărbat care avea trei fete tinere la momentul respectiv, închiriase caseta în urmă cu două decenii și că s-a folosit de numele său.

Potrivit documentelor din instanță, magazinul de închirieri s-a închis în 2008, iar procurorul general al Comitatului Cleveland a anunțat că va renunța la acuzațiile împotriva sa, acestea fiind înaintate de predecesorul său, după ce cazul a devenit public.

Femeia susține însă că va fi nevoită să obțină radierea cazului pentru ca acuzația să fie eliminată din cazierul său.

”Doar fiindcă procurorul a renunțat la caz asta nu înseamnă că el a dispărut de tot. Nu este atât de simplu precum completarea unui formular. Trebuie să dai în judecată statul Oklahoma pentru a obține curățarea cazierului”, a explicat avocatul său, Ed Blau.



În plus, McBride suspectează că, din cauza acestei acuzații, ar fi fost respinsă la angajare de mai multe ori în ultimii 20 de ani, fără să i se ofere vreun motiv.