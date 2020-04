Cât rezistă economia României și ce se întâmplă în situațiile extreme: "Se poate trece la o raționalizare a consumului și activităților"

Theodor Stolojan a declarat la Realitatea PLUS ca economia Romaniei poate rezista chiar si pana la 3 luni cu actualele restrictii. In cazul in care se depasesc cele 3 luni, trebuie luate masuri suplimentare de rationalizare a consumului:



"Vom avea inca 2 luni, inca 3 luni de intrerupere a activitatii economice? Deocamdata nu avem de ce sa devenim panicati. Avem o situatie, o gestionam, s-au luat masuri. Daca aceasta problema cu coronavirus va dura mai mult, atunci trebuie luate alte masuri si se va ajunge pana la rationalizare si trebuie sa acceptam acest lucru, dar eu sper sa nu ajungem acolo.

Trei luni le putem gestiona. Banca Nationala are rezerve, Guvernul are rezerve, chiar in conditiile in care veniturile bugetului au scauzt deja. Trei luni putem face fata, s-au luat masuri pentru cei care intra in somaj tehnic, nu e o viata placuta pentru cei in somaj tehnic. S-au luat masuri pentru intreprinderile mici si mijloci sa poata trece peste aceasta perioada, bine ar fi sa se termine dupa trei luni si lumea sa revina la o viata cat de cat normala. Daca insa va continua, sunt necesare masuri.

Optimismul se termina daca va continua aceasta criza coronavirus peste cele 3 luni. Romania va trebui sa mentina izolarea pentru ca nu putem accepta sa punem oamenii in pericol, dar va trebui sa acordam protectie sanitara pentru cei care continua munca. Noi nu putem opri energia electrica, alimentarea cu apa potabila, sunt activitati care trebuie sa continue. Va pot spune ca se poate gestiona si o situatie mai rea, la trecerea la o rationalizare a tuturor activitatilor si consumurilor", a declarat Theodor Stolojan la Realitatea PLUS.