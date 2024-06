Cascada Yuntai se află în parcul Yuntai Mountain Park, o atracție turistică majoră din provincia Henan, situată în partea central-nordică a Chinei. Parcul are un rating AAAAA - cel mai mare acordat unei atracții turistice de către Ministerul Culturii și Turismului din această țară. Dar un videoclip postat pe rețelele de socializare chinezești în această săptămână arată o țeavă care alimentează cu apă cascadele înalte de 314 metri - sugerând că sursa lor nu este atât de naturală pe cât cred vizitatorii.

Conducerea parcului Yuntai Mountain Park a argumentat că schimbările din sezonul secetos au necesitat un aflux suplimentar de apă pentru cascadă. „(Cascada) nu poate garanta întâlnirea cu publicul în cel mai frumos aspect al său din cauza schimbărilor de sezon", potrivit conducerii parcului, care a adăugat că este vorba de „o mică îmbunătățire în timpul sezonului secetos". Conducerea parcului și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru atenția acordată, promițând că în această vară cascada își va întâmpina oaspeții în „forma sa cea mai perfectă și mai naturală".

The source of Asia's highest #waterfall is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the "highest waterfall in Asia," the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7