Carmen Dorobăț: „Eu și familia mea vom face și a doua doză de vaccin”. CE SIMPTOME de COVID prezintă medicul infecționist

Carmen Dorobăț: „Sunt bine. As vrea sa subliniez ca nu exista nicio legatura intre aparitia bolii si vaccinare. (...) Anticorpii care incep deja sa apara, sper sa ma fereasca de o evolutie mai grava a bolii. Simptomele au fost nespecifice pentru coronavirus. Doar o persoana avizata putea sa se gandeasca sa faca testul in situatia mea. Am avut lipsa de pofta de mancare, febra nu a depasit 37,2. Suntem pozitivi si eu si sotul si baiaitul. Toti suntem medici, nu am luat virusul de la spital, ci din vacanta. (...) Protectia cea mai mare o avem in spitale. Eu si familia mea vom face si a doua doza de vaccin. Nu a fost vorba de lipsa mastii sau a protectiei, ci mai degraba de un contact cu o persoana asimptomatica.”

Carmen Dorobăț consideră că vaccinarea se desfășoară în parametri la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași.

Carmen Dorobăț: „Am avut o campanie de vaccinare foarte bine organizata de DSP si de conducerea spitalului. Am avut o prezentabilitate buna, oamenii chiar au venit din liber ca sa se vaccineze. Este de neinteles cum unii dintre colegii nostri medici refuza sa se vaccineze, cand exista documentatia necesara despre vaccin. (...) La Iasi, la Spitalul „Sfanta Parascheva”, nu au ramas doze care sa fie aruncate.”