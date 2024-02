Vânturi de schimbare sunt asupra noastră în acest An Nou Chinezesc 2024! Și chiar dacă salutăm noul An Lunar al Dragonului cu urări călduroase, mulți se întreabă – vor avea noroc semnele zodiacale chinezești în acest an? Să aruncăm o privire la înțelepciunea colectivă chinezească.