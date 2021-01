Care este, în acest moment, "una dintre cele mai bune PROMISIUNI să ne recăpătăm viața înapoi" - mărturia medicului pediatru Mihai Craiu

Medicul povestesteste, in exclusiviate pentru Realitatea PLUS, cu ce ganduri s-a vaccinat, dar si care sunt sperantele sale legate de campania nationala de vaccinare derulata in prezent de autoritati.

"A fost un moment de emotie si de speranta. M-am gandit la mine si la familia mea. Toate aceste luni de precautii deosebite, de schimbarea rutinei zilnice, de teama sa nu imi infectez parintii care au peste 90 de ani amandoi au fost destul de greu de suportat chiar si de un specialist care stie foarte bine ce are de facut. De aceea am considerat in primul rand ca trebuie sa dau unexemplu de incredere colegilor mei si, in al doilea rand, sa pot sa le spun celor care au ezitari sau care sunt sceptici, asa cum au spus mai multi colegi de ai mei: <<Si eu m-am vaccinat>>", a afirmat medicul perdiatru.

Intrebat cum se simte dupa imunizare, Mihai Craiu a raspuns ca atat el, cat si cei 50 de angajati ai Institutului care s-au vaccinat ieri "evolueaza in parametrii normali".

"Nu a fost niciun fel de reactie medie sau sevara, motiv pentru care astazi mai urmea vaccinarea a 65 de colegi. In ceea ce priveste Departamentul de pediatrie, ne asteptam ca peste 80% din salariati (medici si personal Tesa) sa fie vaccinati".

In ceea ce priveste noua tulpina de coronavirus, mai contagioasa, din Marea Britanie, care a fost descoperita la finalul saptamanii trecute si la noi in tara, la un caz din Giurgiu, medicul a afirmat ar trebui sa avem grija in continuare si sa respectam masurile de prevenire a infectarii.

"Din datele venite din Marea Britanie, tulpina B11.7 - care este noua amenitare la nivel global - pare a fi cu 70% mai contagioasa decat precedenta tulpina circulanta in UE. Asta inseamna ca este odata si jumatate mai contagioasa, nu de 70 de ori mai mult, si impune precautii deosebite, de aceea sunt si limitarile de zbor impuse de mai multe tari catre Regat. Ar trebui ca si noi, in Romania, odata ce s-a confirmat aici, sa avem grija. Multi au obosit sa aiba grija sa se spele pe maini, sa poarte corect masca, sa tina cei doi metri distanta. Trebuie sa nu uitam aceste reguli, mai ales ca dupa ce ai ajuns aproape la final, ai tendinta sa te relaxezi. Nu am castigat inca: trebuie sa avem grija si de noi, si de copiii nostri, si de familiile noastre pana sa facem doua doze (de vaccina ntiCovid- n.r.)", a aratat Mihai Craiu.