„Nimeni nu își dorește carantinare a nici unei localități, însă evoluția epidemiologică este cea care poate să impună astfel de măsuri. Într-un fel arăta 6 la mie vara trecută când eram în ATI cu 200-300 de persoane, altfel arată 6 la mie când avem peste 1.300 de pacienți în ATI. Cred că un factor extrem de important în luarea acestei decizii, dincolo de rata aceasta de transmitere și de incidență, este determinată de capacitatea sistemului sanitar de a prelua acești bolnavi. Cel puțin pentru București în acest moment există o mare presiune pe sectorul ATI. Sunt foarte mulți pacienți care nu pot fi preluați din camerele de gardă”, a declarat doctorul Radu Ţincu la o televiziune de știri

„Testarea trebuie să fie să fie crescută. Este singura posibilitate de a oferi o imagine asupra evoluției pandemiei. Este clar că nu avem o testare suficientă și lucrul acesta a fost pe parcursul acestui întreg an. Singura posibilitate de oprire a acestei pandemii este o imunizare colectivă care să depășească 70%”, a mai susținut acesta.

„Fiecare măsură în parte, distanțarea fizică, purtarea măști de protecție, evitarea zonelor aglomerate, evitarea deplasărilor, fiecare aduce un procent în plus, care poate contribui la scăderea ratei de transmitere virusului în comunitate. Atunci când populația a respectat cu strictețe aceste măsuri am înregistrat scăderea numărului de cazuri, chiar în urmă cu câteva săptămâni. Odată ce ne-am relaxat am devenit prea optimiști în legătură cu imunizarea. Am crescut numărul de cazuri începând cu 6 la mie”, a mai adăugat medicul.