„Este foarte clar ca Dumitru Buzatu era seful judetului de foarte multi ani de zile, 5 mandate la activ se pregatea pentru al șaselea. A schimbat multi președinti la PSD. Toți s-au temut de el și de puterea lui.

Sursă Foto Schemă: Realitatea PLUS

În schema alcatuita pe baza investigatiilor Vremea Nouă, l-am pus pe fiul său, nu am pus-o pe fosta soție a lui. O cunosc, a fost soția dansului, dar chiar a facut treaba pe unde a fost.

De ce l-am pus pe Tudor Buzatu? Pentru că în investigațiile Vremea Nouă apare ca fiind intermediar în relația cu Ciprian Damian, zis Pongo în județul Vaslui. Acest domn Ciprian Damian este un fost polițist până prin 2000-2001 a lucrat în Poliție”, a declarat Anca Alexandrescu, luni seară, la Culisele statului paralel.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, se află după gratii pentru 30 de zile, de sâmbătă, 23 septembrie 2023. Tribunalul Vaslui a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, în dosarul în care este acuzat de procurorii anticorupţie de luare de mită. Acesta a fost reţinut după ce a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când primea 1,25 milioane de lei mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract. Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii lui Dumitru Buzatu, după ce acesta i-ar fi primit într-un restaurant.

„Da, dupa care s-a transferat la firmele lui Porumboiu unde i s-a sarcina sa se ocupe de firmele de paza tot ce avea dl Porumboiu. C. Damian a ajuns ulterior presedintele clubului FC Vaslui”, a declarat Lucian Timofticiuc, director ziarul Vremea Nouă.

„Foarte multe milioane pe care le-a luat de acolo cu care a facut investitii. Ce a cumparat cu banii furați de la club?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„I s-a calculat cu cat a delapidat casieria clubului, vorbim de 4 milioane de euro, suma certificata de instantele de judecata. Desi era suspect de evaziune fiscala, el primeste NUP pe toate dosarele penale, pentru că tătuca Buzatu, din poziția sa, il proteja”, a completat Lucian Timofticiuc, director ziarul Vremea Nouă.

„Cu o parte din bani, C. Damian, zis Pongo, a cumparat afacerile din agricultura ale lui Buzatu”, a adăugat și Anca Alexandrescu.

„Care la momentul în care le-a cumparat era o datorie către finanțe și furnizori de 15 miliarde de lei vechi, era aproape de faliment . Pongo preia si acesti bani, plus ii si plateste un pret generos lui Buzatu. Oficial tranzactia s-a incheiat cu 100 de mii de euro, in realitate erau altele. Tudorel Buzatu cumpara de la Pongo ce avea in zona de cafenele, cumpara 2 cafenele, la care Pongo susținea ca vindea cate 2.500 de cafele pe zi. O parte din datorie de 15 miliarde o datora Tudorel Buzatu unei firme care se numea Plantagro. Ce face ca sa-l acopere pe Damian? Cumpara o creanta de 19 milioane de lei ,adica 5 milioane de euro”, a explicat Lucian Timofticiuc, director ziarul Vremea Nouă.

„Dl Savin Emil, toata presa din Vaslui a scris ca era un apropiat al dl Buzatu. El spune ca nu el e denunțător, deși in referatul de arestare apare ca denunțător. Care e adevărul? Cum s-a derulat aceasta relatie intre Savin si Buzatu, cum s-a ajuns ca fam. Savin sa aiba atâția bani?

Si despre cei doi gineri ai dl Savin, Cornel Șelaru, care e in puscarie pentru omor, condamnat pentru 16 ani și Eduard Popică, parlamentar PSD si fost prefect PSD, are și el o conadmnare la activ pt io vatamare corporala in 2006, a ranit 3 persoane aflate intr-o Dacie, ulterior i s-a sters cazierul judiciar.

Cum s-a dezvoltat relatia lui Buzatu cu Savin? Pentru că el a fost inainte de 89, soferul de CAP Vaslui, apoi dupa 89 al unui presedinte CJ Vaslui - Manole, ulterior cu Buzatu, cand i-au inflorit afacerile”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Savin era deja un patron bogat când D. Buzatu a preluat frâiele Consiliului Județean, de pe timpul fostului președinte CJ Ioan Manole”, a completat Lucian Timofticiuc, director ziarul Vremea Nouă.

„Daca totul e pe spaga, unde a fost DNA Vaslui?”, a mai comentat Anca Alexandrescu.

Ciprian Damian, zis Pongo, declarații la Culisele statului paralel

Omul de afaceri din Vaslui Ciprian Damian („Pongo”) a declarat, în exclusivitate, la Culisele statului paralel, că locuința prezentată în cadrul emisiunii nu mai este a lui din anul 2013 și a negat și că T. Buzatu ar fi cumpărat cafenelele.

„De ce nu dati banii inapoi la FC Vaslui?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„Nu eu am luat, am semnat pentru ei dar nu i am luat eu. Nu eu, tatal meu”, a replicat C. Damian.

„De unde a avut atatea sute de mii de euro ca sa cumpere de la dl Buzatu? E prieten cu dl Buzatu?”, a mai întrebat Anca Alexandrescu.

„Tata? Niciodata!”, a răspuns C. Damian.

„Ce a cumparat de la tatal dvs Tudor Buzatu?”, a întrebat din nou A. Alexandrescu.

„Nu a cumparat nimic, a cumparat o firma a fostei mele sotii. Sunt 10 ani (de atunci, n.r.)”, a mai spus C. Damian, la Culisele statului paralel.