Trenul se îndrepta spre Bruxelles, dar a rămas blocat în capitala Franței. Presa franceză scrie că 600 de oameni se aflau în tren, iar aerul condiționat nu funcționa.

În imaginile postate pe rețelele sociale se observă cum, inițial, oamenii încearcă să mențină deschisă o ușă. Ajunși la disperare, însă, ei au spart un geam pentru a permite ventilația vagonului.

Un pasager a confirmat că aerul condiționat era oprit în vagoane, în timp ce vârful de temperatură consemnat la Paris pe 19 iulie a atins 40,5 grade Celsius.

Enough is enough! 😡



A passenger on a train smashes through a window as travellers endure extreme temperatures 🪟🔨



The Brussels-bound service had stopped, as had the air-conditioning, with around 600 people inside



Wildfires continue to scorch Europe 📷 https://t.co/EuxDlxO2cO pic.twitter.com/X60EYlpKxu