Valul de căldură care mătură în aceste zile Europa a venit din nordul deșertului Sahara și adus temperaturi extreme în întreaga Europă. Climatologii anunță că în următoarea perioadă sunt așteptate noi valuri de caniculă.

Cele mai multe incendii sunt acum sub control, dar încă sunt focare în zonele turistice Manavgat, Bodrum și Marmaris din Turcia. Cel puțin 100.000 de hectare de vegetație de pe coasta mediteraneană a Turciei s-au făcut scrum, relatează Realitatea PLUS.

Turcii au primit ajutor aerian din partea Uniunii Europene, Rusiei și Ucrainei care au trimis bombardiere cu apă.

Firefighting planes from Spain and Croatia, deployed via the EU, are already in Turkey helping to battle the blaze. #EUCivPro #rescEU pic.twitter.com/iH9uuZGF5D — EU Civil Protection and Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) August 3, 2021

Turiștii s-au autoevacuat disperați din calea flăcărilor. Din păcate, localnicii privesc ruinați cum li s-a distrus munca de-o viață și nu mai pot recupera nimic.

Cel puțin 10 oameni au murit în flăcări, iar aproape 900 de oameni au avut nevoie urgență de îngrijiri medicale.

Alerta continuă în Turcia mai ales că flăcările se apropie cu repeziciune de o centrală termică, la Milas, în sudul ţării și mii de persoane sunt evacuate.

Imagini emoționante cu încercarile de a stinge focul din apropierea centralei termice de la Milas au fost postate pe Twitter.

#BREAKING

🇹🇷Forest fires in Turkey: Out-of-control fire had passed a critical point and was heading towards the power plant in Milas#Turkey #Turkeyisburning #StrongTuerkiye pic.twitter.com/ioU7lHoh4v — Dailyaz (@dailyaz1) August 3, 2021

Actor İbrahim Çelikkol participated in the efforts to extinguish the fire approaching the thermal power plant in #Milas.#Turkeypic.twitter.com/YUKBA2AmKK — Steve_Ampy 🏈 💬 (@steve_ampy) August 3, 2021

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan este criticat tot mai puternic din cauza felului în care gestionează situaţia, dar și pentru că a dus la dispariţia treptate a flotei sale de bombardiere cu apă.

Alte incendii devastatoare au avut loc și în Grecia, Italia și Spania. Pompierii au făcut progrese în stingerea focarelor din Pandanassa, Peloponez și insula Rodos. Dar, rămân în alertă pentru că un nou val de căldură anunțat recent ar putea provoca dezastre și mai mari.

Greece is on fire... literally ☹️ when I were a kid, I remember fires in forest areas. Now, fires burn houses and villages every day. I'm beyond words...I'm very sad and very very angry at those putting those fires pic.twitter.com/K7gDdkQk3i — Dr Eleni Vardoulaki (@EleniVardoulaki) August 3, 2021

Un nou incendiu puternic a izbucnit într-o suburbie a Atenei, iar focul amenință o zonă industrială, Probleme mari sunt și în traficul rutier și feroviar.

🔥Mayor of Acharnes region Spyros Vrettos in Greece said flames reached Varybobi area as some houses were on fire, calling for emergency help.



Meanwhile, forest fires reported in Euboea, Messinia, Lakonia, and Kos island. https://t.co/YnaYWaPkEN pic.twitter.com/X9RmQzGx82 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 3, 2021

Italia și Spania se confruntă și ele cu incendii masive de vegetație.

Foto: Incendiu de vegetație în Catalonia, Twitter.com