"Am avut o videoconferinţă cu secretarii generali, ocazie cu care secretarul general al organizaţiei Prahova ne-a informat că organizaţia Prahova intenţionează să depună această candidatură a lui Iulian Dumitrescu pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. Ulterior am şi primit această confirmare, organizaţia a decis să depună candidatura la BEJ. Discutând cu domnul preşedinte Ciucă şi cu colegi din conducerea partidului am luat decizia să mă adresez Curţii de Arbitraj, în calitate de secretar general al PNL şi să solicit un punct de vedere cu privire la interpretarea articolului 86 din statut şi anume competenţele Biroului Politic Naţional. BPN validează la propunerea consiliilor de coordonare judeţene candidaturile la funcţia de primar reşedinţă de judeţ, primarul municipiului Bucureşti şi al primarilor de sectoare, în interpretarea colegilor noştri de la Prahova. În consecinţă, ei au considerat că nu este nevoie de validarea BPN pentru candidatura domului Iulian Dumitrescu la preşedinţia Consiliului Judeţean", a spus Bode.



Acesta a adăugat că joi va avea loc o şedinţă a Biroului Politic Naţional (BPN) al PNL, unde se va lua în discuţie subiectul candidaturii lui Iulian Dumitrescu.



"Mâine (joi n.red.) vom avea BPN, vom valida candidatura domnului Nica la funcţia de primar al municipiului Ploieşti, de asemenea mai avem câteva candidaturi de validat, Oradea, domnul Burduja la Bucureşti. Vom lua în discuţie şi acest aspect. Eu aştept opinia Curţii de Arbitraj", a precizat Lucian Bode, pentru Agerpres.



Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a fost prezent, miercuri, la Târgovişte, la lansarea candidaţilor PNL Dâmboviţa pentru alegerile locale.

Lucian Bode: PNL are posibilitatea, voința și priceperea să obțină un scor care o să surprindă la nivel național



Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, cercetat sub control judiciar pentru fapte de corupţie, având interdicţia de a-şi exercita funcţia, şi-a depus, miercuri, candidatura pentru un nou mandat la şefia CJ.



"Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a depus astăzi, 24 aprilie a.c., semnăturile şi dosarul de candidatură pentru un al doilea mandat în fruntea Consiliului Judeţean. Decizia a fost luată în urma discuţiilor cu primarii şi ceilalţi aleşi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu să existe continuitate la nivelul administraţiei judeţene în contextul proiectelor de peste trei miliarde de euro din fonduri europene pe care CJ Prahova a reuşit să-i atragă în mandatul acestuia", a anunţat filiala PNL Prahova, într-un comunicat de presă.



Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, pe 18 aprilie, că liberalii mai au de validat listele de candidaţi pentru consiliile judeţene şi primăriile municipiilor de judeţ pentru filialele Bihor şi Prahova. "În acest moment, la nivelul PNL am validat toate listele de candidaţi la nivelul consiliilor judeţene şi primăriilor municipiilor de judeţ, pentru că aşa este prevederea statutară. Am rămas cu două filiale - Bihor şi Prahova. Din perspectiva mea, aşa cum am procedat de fiecare dată, voi proceda şi de aici înainte respectând prevederile legale, prevederile statutare şi cele constituţionale. În acest moment, nu am o propunere de la filiala Prahova. În momentul în care o voi avea, vom lua o decizie. Decizia aparţine Biroului Politic Naţional (BPN)", a spus Ciucă, într-o interventie tv.

Cazul 2 Mai: Judecătoarea care a întrebat dacă victimele șoferului drogat sunt în sală a scăpat de suspendarea din funcție. Cum justifică CSM decizia

El a fost întrebat despre faptul că la nivelul filialei PNL Prahova s-a exprimat o poziţie de susţinere pentru Iulian Dumitrescu în vederea unei noi candidaturi a acestuia la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. "Noi nu avem aceeaşi înţelegere pe propunerea respectivă, dacă a venit, pentru că în momentul de faţă, aşa cum v-am spus mai avem două filiale de validat - Bihor şi Prahova. (...) Nu avem propunerea care să intre în analiza Biroului Politic Naţional", a răspuns preşedintele PNL.



Iulian Dumitrescu a declarat, pe 18 aprilie, că atât Legea fundamentală, cât şi Statutul partidului îi permit să candideze la alegerile locale din 9 iunie, dar că este o decizie personală, pe care trebuie să o ia.



Dumitrescu este cercetat de procurorii anticorupţie pentru luare de mită şi fals în declaraţii şi are interdicţia să îşi exercite funcţia de preşedinte al CJ Prahova. El este acuzat că, în perioada noiembrie-decembrie 2022, i-a pretins unui om de afaceri să achiziţioneze, în schimbul sumei de 47.500.000 de lei, părţile sociale deţinute de cumnatul său la o societate comercială, valoare supraevaluată faţă de valoarea reală, şi ar fi primit până în data de 04.12.2023 suma totală de 16.210.000 de lei. Una dintre societăţile omului de afaceri ar fi avut la momentul pretinderii în derulare un contract cu CJ Prahova, iar ulterior achiziţionării acţiunilor de la cumnatul lui Iulian Dumitrescu i s-ar mai fi atribuit un nou contract de lucrări cu beneficiar CJ Prahova.



Totodată, DNA a susţinut că au fost depistate nereguli în declaraţiile de avere ale lui Dumitrescu.

Ministrul Apărării Naţionale, convorbire cu secretarul american al Apărării, Lloyd J. Austin III. Subiecte fierbinți abordate de către cei doi oficiali