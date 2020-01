Când va fi finalizată reabilitarea Podului Grant

"Reabilitarea Podului Grant, absolut necesara, se va finaliza in primavara. S-a lucrat intens in toata aceasta perioada. Primaria Capitalei a expertizat si a intocmit documentatiile tehnice pentru toate podurile si pasajele pe care le detine ori le administreaza. Majoritatea sunt construite in urma cu 30, 40 de ani si nu au fost niciodata consolidate sau reabilitate, ci doar cosmetizate.

Avand in vedere pericolul reiesit din toate expertizele, am inceput lucrarile la doua dintre cele mai importante dar si afectate pasaje: Straulesti - deja finalizat intr-un an si Podul Grant, care are termen de finalizare peste cateva luni. Aici se lucreaza in doua etape: Crangasi catre Turda si Turda catre Crangasi.

La etapa 1 s-au facut lucrari de reparatii ale elementelor din beton, frezarea straturilor de asfalt, s-a pus hidroizolatie, s-a demontat calea veche de rulare a tramvaiului, au fost achizitionate si montate traverse noi, s-a montat calea de rulare a tramvaiului, s-au asternut mixturile asfaltice, s-au achizitionat noi rosturi de dilatatie si parapeti si de asemenea s au consolidat pilonii aferenti pasajului.

Contractul de proiectare si executie este semnat intre Administratia strazilor si Compania municipala strazi poduri si pasaje", scrie Gabriela Firea pe Facebook.