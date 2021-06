Intensitatea acestuia depinde insa de numarul de persoane vaccinate de la noi din tara si de numarul celor care sunt imunizati impotriva noului coronavirus dupa ce au trecut prin boala.

"Ne asteptam la un val 4 si durata si intensitatea valului 4 depind de cat de bine vom fi protejati la nivel de colectivitate. Tocmai de aceea, e important sa intelegem ca nu a trecut aceasta pandemie, virusul este in continuare circulant si riscul tulpinilor virale mutante este crescut, atata vreme cat inca avem populatie susceptibila la boala", a declarat medicul militar Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19.

Spitalele se pregatesc pentru acest al patrulea val. Cu alte cuvinte, acestea nu renunta la circuitele separate facute in interiorul unitatilor sanitare si nici nu vor muta paturile de terapie intensiva care pot primi pacienti in stare foarte grava, daca este nevoie de transferul lor pe asemenea sectii.

"Acum doua luni, in spitalele mari din Bucuresti erau foarte multi pacienti gravi care stationau foarte mult in Unitatile de Primiri Urgente (UPU). Acum, in spitalele mari din Bucuresti pacientii nu mai stationeaza in UPU, ci daca sunt de terapie intensiva ii preluam imediat. Daca sunt pe sectii si starea lor se agraveaza, avem loc sa ii aducem in terapie intensiva", a explicat un medic anestezist de la un spital din Capitala pentru ziare.com.