Într-un interviu acordat Ancăi Alexandrescu, Firea a fost întrebată dacă liderul Marcel Ciolacu va avea un final asemănător cu al foștilor președinți ai PSD. Fostul edil al Capitalei a respins această posibilitate, afirmând că nu va participa la astfel de acțiuni, mai ales că nu există o bază de comparație între situațiile lor. Totuși, a subliniat că în trecut, PSD s-a îndepărtat mult de ceea ce își dorea populația, exemplificând rezultatele slabe înregistrate la alegerile europarlamentare din București. Firea a subliniat că este optimistă în privința alegerilor și consideră că PSD are toate atuurile necesare pentru a le câștiga.

„A. Alexandrescu: I se pregateste lui Marcel Ciolacu un final asemanator cu cel al fostilor presedinti PSD?

G. Firea: Nu, eu cred ca nu. Eu spun ca nu, si nu sunt omul care sa particip la astfel de lucruri, mai ales in situatia in care nu exista grad de comparatie. Totusi, acum, ganditi-va ca in acea perioada si cu durere in suflet spun, Partidul Social Democrat ajunsese atat de indepartat de ceea ce a isi dorea populatia astfel incat la alegerile europarlamentare in Bucuresti s-au obtinut circa 14 procente. Eu pierzand alegerile cu aproape 40 de procente. Deci ca sa va dati seama cat de mult ne indepartasem de ceea ce isi dorea publicul. Nu suntem ca partid in acea situatie.”

În ceea ce privește demisia lui Marcel Ciolacu și a întregii conduceri în cazul în care PSD va pierde alegerile, Firea a menționat că nu este în totalitate de acord cu această poziție și că nu consideră că acest lucru ar rezolva problemele cu care se confruntă partidul. Ea a menționat că partidul se bucură de o guvernare competentă, cu un premier eficient și cu candidați buni, inclusiv în marile orașe, și de aceea nu vede necesitatea de a-și da demisia.

„A. Alexandrescu: Daca PSD va pierde alegerile, va veti da demisia alaturi de toata conducere, asa cum anunta Sorin Grindeanu in urma cu cateva zile?

G. Firea: I-am spus si domnului Grindeanu ca nu sunt in totalitate de acord cu ceea ce a afirmat si sa nu se supere, suntem colegi, comunicam, colaboram, dar nu am facut parte din pacate din cercul restrans in care s-au luat anumite decizii. Demisia imi dau. Dar imi pun problema- de ce sa pierdem alegerile. Avem toate atuurile sa le castigam. Avem o guvernare buna, cu un premier care isi face treaba cu echipa guvernamentala, avem candidati buni, inclusiv in Bucuresti, inclusiv in marile orase, de ce sa fim fragmentati sau framantati de anumite tensiuni induse din exterior spre partid si sa ne pierdem sansa. Eu as gandi pozitiv, ca nu trebuie sa ne gandim ca pierdem alegerile si ne dam demisia.”

Gabriela Firea a recunoscut că adesea nu a fost inclusă în luarea deciziilor importante, sugerând că acest lucru se datorează și faptului că este femeie. Ea a afirmat că se așteaptă ca societatea să evolueze și să acorde mai multă importanță vocii și perspectivelor femeilor în domeniul politic. Firea a subliniat importanța reprezentării femeilor în toate sferele de putere și și-a exprimat speranța că acest lucru se va reflecta în legislatura viitoare, mai ales că a colaborat împreună cu președintele Ciolacu la elaborarea unei legi care promovează o cote de 30% femei pe listele electorale pentru diferitele alegeri.

„A. Alexandrescu: S-a sugerat ca nu participati la decizii

G. Firea: Cam da. Am spus de cateva ori si s-a respins argumentul. Eu cred ca si pentru faptul ca sunt femeie nu sunt chemata la toate discutiile intre domni, unde se trag anumite concluzii. Poate mai evoluam ca societate, poate in acest mandat, incepem din nou o sesiune parlamentara, trece si legea a carui autor sunt, impreuna cu domnul presedinte Ciolacu. 30% femei pe listele europarlamentare, locale, parlamentare, in consilii de administratie.”

