Gabriela Firea a afirmat tranșant că alegerile din 2020 pentru primăria generală au fost pierdute dinainte, pentru că PSD a pornit ca o echipă, dar nu s-a comportat ca atare când era nevoie. În plus, Firea a indicat direct faptul că electoratul social-democrat din sectorul 3, condus de finul ei Robert Negoiță, a avut o altă opțiune electorală.



Pe de altă parte, fostul edil și ministru al Muncii a recunoscut că relațiile cu Negoiță s-a îmbunătățit din acel moment.





"Depinde care este definiția prietenie. Am urmarit emisiunea în care el spunea (R. Negoiță - N.R.) că mai este o relatie de prietenie. Noi nu am înțeles așa, a fost și la noi acasă, recent, am incercat să contribuim la cicatrizarea unor răni, i-am spus cât de afectată și deziluzionată am fost, mi-a spus si Robert punctul său de vedere. Ne leagă totuși multe lucruri frumoase, bune, noi suntem nașii copilului său, păstrăm legătura, dar politic vorbind, cred că și Robert trebuie să fie mai direct și să spună ceea ce dorește, fără supărare, mă rerefer la candidatură pentru primărie", a afirmat Gabriela Firea.

FIREA NU SE TEME DE CONTRACANDIDAȚII PENTRU NOMINALIZARE, DAR CERE CA TOTUL SĂ FIE CORECT



"Nu am glumit când le-am spus, în urmă cu câteva zile, colegilor de la București care doresc să intre în această cursă (pentru Primăria generală. - N.R.) și sunt deranjanți că în urma cu mai bine de un an domnul președinte Ciolacu m-a prezentat ca fiind eu candidatul să discutăm, ne adunăm, stăm de vorbă, ne prezentăm planurile. Bine-înțeles, conducerea centrală are și ea un cuvânt de spus. Trebuie să fie lucruri foarte simple, nu știu de ce ne complicăm existența prin semnale, prin faptul că se dă de înțeles, prin cuvinte cu duble sens."







AVEȚI SUSȚINEREA PARTIDULU?



"Colegii de la București, DA!(...) Asta am și spus, trebuie să mergi cu această susținere la conducerea național, aici se pun problemele. De aceea am și spus, dacă trebuie să avem o nouă discuție, să se facă alte sondaje, alte măsurători, dar să fie corecte, să se analizeze capacitatea de muncă, ce am făcut în viața și în politică, să se verifice LOIALAITATEA față de cetățeni și față de partid și să se tragă linie și să se decidă. Dar dacă sunt EU, intru cu toată forța de muncă să lupt pentru toți bucureștenii. Iar dacă nu sunt eu candidatul, îl voi susține în totalitate pe cel desemnat, sunt un om de echip", a declarat fostul edil-general, în exclusivitate la Culisele Statului paralel.