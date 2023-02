"Mi-a spus, cam chiar înainte de a pleca şi am întrebat: Ce? Unde te duci?", a povestit prima-doamnă înainte de a se urca în avion pentru a pleca, la rândul ei, într-o călătorie de şase zile în Namibia şi Kenya, relatează CNN.

"Am aflat chiar înainte ca el să plece, pentru că a fost, ştiţi, sub acoperire", a explicat ea.

Întrebată dacă a avut îngrijorări cu privire la deplasarea în Ucraina a soţului său, Jill Biden a răspuns: "Bineînţeles că am avut!".

Prima-doamnă a Statelor Unite a precizat, de asemenea, că a vorbit cu preşedintele de câteva ori în timpul vizitei sale în curs de desfăşurare în Polonia. "El a considerat că a mers bine şi s-a bucurat că a mers", a dezvăluit prima-doamnă.

Ea a mărturisit că nu a văzut ce a scris presa despre discursul rostit de soţul său marți, la Varşovia.

"Nu am văzut nimic, pentru că am fost în clasă tot timpul. Dar mă voi duce sus, ştiţi, să mă uit pe câteva articole. Însă am auzit că discursul din Polonia a fost uimitor", le-a spus ea jurnaliştilor înainte de a urca în avion.