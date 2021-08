„Problema care a apărut în această seară în municipiul Câmpina este fără precedent. După anunţul societăţii Hidro Prahova legat de faptul că apa din localitate nu este potabilă, am convocat Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, astfel încât să luăm deciziile care se impun într-o situaţie pe care noi o considerăm de criză. Trebuie să ştiţi că pe o ramificaţie a reţelei Hidro Prahova din cartierul Voila s-a descoperit, de către DSP Prahova, în urma analizelor efectuate, că apa este infestată cu bacteria Clostridium, despre care nu ştim, în acest moment, de unde provine. Conform specialiştilor, infecţia cu această bacterie se manifestă, de regulă, printr-un sindrom diareic, care poate avea o evoluţie severă”, a precizat primarul Alin Moldoveanu.



Astfel, s-a decis ca Hidro Prahova să asigure containere cu apă potabilă la Spitalul Municipal şi Spitalul de Psihiatrie Voila, la centrele de asistenţă socială şi la Piaţa Centrală.



Poliţia Locală a distribuit în toate cartierele municipiului, la persoane fizice şi agenţi economici, comunicatul Hidro Prahova cu privire la măsurile de restricţie în consumul apei.



De asemenea, a fost transmis mesaj RO-ALERT pentru înştiinţarea populaţiei.



"Din punctul meu de vedere, atât Hidro Prahova, cât şi Direcţia de Sănătate Publică au respectat legea, comunicările făcute fiind în conformitate cu prevederile legale pentru astfel de situaţii. Am cerut Spitalului Municipal ca la CPU să se ştie situaţia şi să se intervină ca atare în cazul în care se prezintă persoane cu simptome specifice infestării cu bacteria Clostridium. Am luat legătura cu DSP Prahova, iar recomandarea acestei instituţii este că apa poate fi consumată după 10 minute de fierbere şi apoi răcire. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă îşi va asuma această recomandare doar după ce DSP va transmite un document scris", a anunţat edilul localităţii.



Vineri seara, primarul municipiului Câmpina, Alin Moldoveanu, a informat că apa furnizată populaţiei nu întruneşte condiţiile de potabilitate şi trebuie folosită doar pentru uz menajer.