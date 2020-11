Calvarul zilnic al medicilor de la ATI: "Capul îți crapă de la vizieră, nasul are vânătăi și ochii ustură de mori"

"Nici sa ne platiti cu greutatea noastra in aur ridicata la puterea 100 nu ar merita sa suportam asa ceva", a scris medicul pe Facebook.

Totodata, aceasta mai explica greutatile prin care sunt nevoiti medicii sa treaca zilnic.

"Capul iti crapa de la viziera, te strange ca intr-o menghina timp de 2 zile dupa ce iesi din zona rosie, nasul are vanatai pe locul unde sta masca, gatul este uscat si nasul si ochii ustura de mori. Si, dupa toate astea, ca sa fie tacamul complet, te lovesti in zona rosie de persoane de la dsp venite in control! (te lovesti la propriu de astfel de persoane, cand tu ai de pus catetere, de dat anestezii, de monitorizat pacienti etc)", a adaugat medicul.