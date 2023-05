Numărul de consilieri ai demnitarilor din administraţia centrală este, în prezent, de 900 şi se va înjumătăţi în urma măsurilor cuprinse în ordonanţa de urgenţă privind eficientizarea cheltuirii banilor publici, a declarat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, vineri, la Guvern.



El a fost întrebat dacă măsura reducerii numărului de consilieri ai demnitarilor din administraţia centrală a fost păstrată în ordonanţa de urgenţă aprobată, vineri, de Guvern.



"Sunt în jur de 900 pe întreg aparatul. Deci, practic, înjumătăţirea lor, vorbim de administraţia centrală, va fi de 450. Acum, depinde şi de posturile ocupate, că nu toate posturile sunt ocupate. Am discutat doar aritmetic, modificarea actuală faţă de ceea ce prevedea legea iniţial", a afirmat Adrian Câciu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Ministrul a mai fost întrebat câţi consilieri are şi la câţi va renunţa.



"Şase consilieri, avem o discuţie şi o analiză. Criteriile sunt, până la urmă, şi unele de performanţă, am totuşi o vechime în zona aceasta de demnitate publică şi cred că am văzut... Dar, până la urmă, sunt consilieri personali şi aici nu cred că ar trebui să se supere nimeni. Este o discuţie bazată pe elemente de performanţă, loialitate, încredere, profesionalism", a precizat el.