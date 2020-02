Bunicul Luizei Melencu ar fi fost suspectat ca si-a ucis nepoata. Care a fost motivul

Ies la iveala noi amanunte din ancheta de la Caracal. Dupa disparitia Luizei Melencu se pare ca bunicul acesteia ar fi fost printre suspectii autoritatilor. Motivul e unul foarte simplu: s-a incurcat in cateva declaratii si apoi a fost supus unui test poligraf pe care l-a picat.

„Eu am fost la pescuit în ziua respectivă, am stat de vorba de două ori cu Luiza. Am dat două declaraţii şi nu a corespuns ora şi locul unde mă aflam. M-am încurcat un pic după o noapte nedormită. A fost o eroare de ore, atât!”, a povestit bunicul Melencu pentru presa.

Declaratiile contradictorii le-au trezit suspiciuni politistilor care au venit cu caini specializati la locuinta sa, au luat probe si i-au solicitat si testul poligraf. Faptul ca a iesit negativ si testul la detectorul cu minciuni a adancit suspiciunea politistilor. Din pacate ei au ales o pista gresita pe care sa se documenteze si n-au aflat adevarul pana cand Gheorghe Dinca nu a fost demascat chiar de a doua sa victima.