Bunicul care și-a vândut tot din casă pentru a-și cumpăra mâncare și tratament are o poveste de viață tulburătoare. După zeci de ani de muncă, atât în țară, cât și în străinătate, Ioan Ghiorcilă nu primește nici măcar un leu de la statul român.



„18 ani am muncit in România la o firma de constricții și apoi m-am căsătorit cu o săsoaică și am ajuns în Germania cu ea. Când am ajuns acolo nici o lună nu a durat și s-a despărțit de mine, am rămas singur și așa am fost singur în viața mea pentru că eu când m-am născut mama m-a aruncat în zăpada. Eu nu am avut noroc nici de mamă nici de tată”, povestește bătrânul.



Deși a lucrat pentru nemți și putea să ducă o viață bună, a decis să se întoarcă în țară unde și-a cumpărat mai multe utilaje agricole cu care să muncească pământul. Ghinionul a făcut să dea peste oameni care i-au înșelat așteptările. A reușit să meargă mai departe și să se recăsătorească, însă destinul l-a lovit din nou, iar la scurt timp soția a murit.

„Mi-a dat foc la combina, mi-a furat motorina și nu m-a lăsat să mai înaintez văzând că nu am pe nimeni m-am hotărât și am vândut tot si am cumpărat un teren și am făcut o casă. Am avut și cu ea probleme că a trebuit să o operez pe cord și am vândut tot caloriferele, tabla, am dat totul să o salvez, am reușit, dar a avut iar un accident și a murit”, mai spune bunicul.



Bunicul Ioan a bătut la ușa redacției noastre speriat că va muri de foame. Cu ultimii 20 de lei în buzunar, fără medicamente și cu multe facturi restante ne-a cerut să-l îndrumăm să-și poată câștiga drepturile; o pensie care să-i asigure masa pentru a doua zi. Povestea lui a ajuns chiar și la urechile ministrului muncii. Cei care vor să-l ajute pe bunicul Ioan, ne pot scrie la adresa redactie@realitatea.net