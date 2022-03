Bucureștiul are aproximativ 1.200 de buncăre disponibile în cazul unui atac aerian. Adică, un sfert din totalul adăposturilor din țară.

"Ne aflăm într-un bloc care este situat la câteva sute de metri de resededinta președintelui Iohannis, într-o zonă foarte bună. Buncărul este modernizat. Aici încap circa 100 de persoane în caz de bombardament", a afirmat Marius Marinescu, inginer constructor.

Acest tunel este o ieșire de urgență în cazul în care ieșirea principală este blocată.

Cele mai multe adăposturi sunt camere goale și insalubre, fără ventilație, electricitate, utilități sau chiar grupuri sanitare, așa cum prevede legea. În unele buncăre, mucegaiul și mizeria ies în evidență, iar ieșirile de urgență sunt înfundate.

Specialiștii spun că, astfel, un procent foarte mic din populație ar putea fi salvat.

"Este la un metru adancime de sol. Din pacate usile nu se mai inchid. E construit in 1979. Sa ne gandim ce se intampla daca nu ai aer proaspat. Sa ne gandim ce patesc cei ce se adapostesc aici. Sunt in voia sortii, in grija lui Dumnezeu cu mila", a mai spus inginerul constructor.

Chiar și așa, românii își pun speranța că se vor adăposti în buncăre.

O alternativă pentru bucureșteni în cazul unui atac aerian ar fi chiar metroul, care deține zeci de buncăre.