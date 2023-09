Întrebat ce se întâmplă cu refuzul Austriei privind accederea României în Schengen, premierul a afirmat că ”în primul rând trebuie să existe un vot de veto din partea Austriei”.

”Votul de veto de data trecută nu mai poate fi invocat, fiindcă a ieşit din termen, el ar fi trebuit invocat într-o anumită perioadă, nu ştiu dacă atunci s-ar fi impus în mod deosebit să venim... dar acum eu cred că se impune de a se veni cu un atac la Curtea Europeană de Justiţie”, a arătat Ciolacu, potrivit News.ro.

El a precizat că sunt două momente importante legate de acest subiect. Unul vizează este prima şedinţă JAI din luna octombrie, iar cel de-al doilea a doua şedinţă JAI dind ecembrie, ambele fiind sub preşedinţia Spaniei.

"Țin legătura cu prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, în ceea ce priveşte trecerea (subiectului aderării României la spațiul de liberă circulație - n.r.) pe ordinea de zi. Există toată deschiderea din partea primului ministru Pedro Sanchez şi toată susţinerea ca România să adere la Spaţiul Schengen”, a declarat premierul.

Ciolacu a mai arătat că urmează să vadă, cu Reprezentanţa României şi cu Ministerul de Externe, care sunt paşii cei mai buni de urmat în acest sens.

”Există şi un vot împotriva Bulgariei, ridicat de Olanda. Între timp s-a ridicat MCV-ul şi României şi Bulgariei, aşteptăm şi o decizie a Olandei, să vedem dacă putem să mergem în continuare la pachet. (..) Tabloul este mult mai mare şi nu este atât de simplu să spui da sau nu. Eu cu certitudine, dacă în decembrie Austria va vota împotriva aderării României la Spaţiul Shengen voi ataca la CJUE. Mai mult, eu doresc ca în acest demers, şi e un atac al statului român (..) eu vreau să am partener în acest atac pe care îl fac la CJUE Consiliul European, care ne susţine şi a declarat, Parlamentul European, care susţine România şi a declarat, şi Comisia Europeană, care ne susţine şi a declarat”, a mai spus Marcel Ciolacu, adăugând că lucrurile nu sunt chiar atât de comode pentru premierul Austriei.

Şeful Executivului a mai spus că va folosi ”tot ceea ce avem la îndemână şi tot ce este legal de făcut, fiindcă locul României este în spaţiul Schengen”.

”Eu nu o să fiu niciodată ipocrit, nu pot să spun că nu am nimic cu România şi că spaţiul Schengen este depăşit. Atunci de ce am votat anul trecut cu Croaţia. E o întrebare legitimă nu a mea, ca şi prim-ministru, e o întrebare legitimă a românilor pentru premierul Nehammer. (..) Dacă este atât de distrus Schengenul, eu nu am nicio problemă ca Austria să iasă din Schengen, să îşi facă ziduri cu sârmă ghimpată şi electrice, nu am nicio problemă. Dacă Austria îşi doreşte această abordare cu garduri, să şi le plătească, să iasă din Schengen”, a mai spus Ciolacu.