Potrivit Variety, Adams a renunțat în ultimul moment la un show. Artistul urma să cânte la ceremonia de introducere a Tinei Turner în Rock and Roll Hall of Fame, inclusiv duetul cu aceasta, ”It’s Only Love”, de pe albumul din 1984, ”Reckless”.

Un reprezentant al muzicianului a transmis că este vaccinat cu schema completă și nu avea simptome în momentul în care a făcut testul.

În locul lui Bryan Adams, la show a urcat pe scenă starul country Keith Urban, care a cântat alături de artistul R&B, HER, melodia lui Turner și Adams.

Jon Bon Jovi a părăsit o sală de spectacole din Miami Beach, unde urma să susțină un concert, după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19.

7News Miami scrie că, înaintea concertului, un reprezentant al artistului a anunțat publicul că acesta a descoperit că s-a infectat cu noul coronavirus, după ce el și alți membri ai trupei au folosit teste rapide. Bărbatul a precizat că Jon Bon Jovi este vaccinat și se simte bine, dar că nu va cânta.

Starul avea programat în perioada 29-31 octombrie evenimentul ”Runaway with JBJ”, care includea și o sesiune de întrebări și răspunsuri și o ședință foto.