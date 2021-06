Realitatea Plus

Cântăreața de 39 de ani a descris pentru prima dată în fața instanței tratamentul de care are parte.

James Spears este tutorele fiicei sale în urma unei decizii judecătoreşti din 2008. El are acces la conturile bancare şi la alte bunuri materiale ale cântăreței. Britney Spears le-a spus însă judecătorilor că este traumatizată de tatăl ei.

”Această tutelă îmi face mai mult rău decât bine. Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani”, a declarat artista.

Cântăreaţa a mai spus că vrea să se căsătorească cu partenerul ei şi să aibă un copil, dar tutela n-o lasă să ia aceste decizii.

Britney Spears a ținut constant prima pagină a publicațiilor de scandal, fiind implicată în mai multe incidente şi internată de două ori în spital.