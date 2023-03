În era tehnologiei, britanicii sunt nevoiți să recurgă la soluții rudimentare pentru a-și rezolva problemele stomatologice. Mai exact, aceștia au ajuns să-și scoată singuri dinţii şi măselele folosind şireturile pantofilor. Astfel, doar 1 din 4 britanici reuşesc să obţină sau îşi permit o programare la dentist, după cum a scos la iveală o investigaţie „The Mirror”.

O analiză a GP Survey relevă că 11 milioane de oameni din Anglia s-au aflat, practic, în imposibilitatea de a beneficia de tratament stomatologic anul trecut, cifrele fiind în creştere faţă de 4 milioane în 2019.

De asemenea, pacienţii „cu nevoi mari” sunt refuzaţi de stomatologi din cauza contractului naţional al asigurărilor de sănătate , care este defectuos. Rare sunt cazurile în care britanicii de rând reușesc să obțină o programare la un medic stomatolog din străinătate, iarasta implică costuri deloc ieftine, pentru care unii omaeni ajung chiar să facă împrumut.

Comitetul de Sănătate și Asistență Socială a lansat o anchetă după ce a concluzionat că modul în care sunt plătiți dentiștii care lucrează la stat nu este cel corespunzător.

Sondajele arată că jumătate dintre stomatologi au redus numărul pacienților asigurați pe care îi consultă, iar 43% spun că intenționează să lucreze în privat.

Pentru această situație, dentiștii dau vina pe finanțările insuficiente cu care s-a confruntat această ramură a medicinii de-a lungul timpului, dar și pe existența unui contract de plată „pervers”, care nu recompensează corect munca efectuată.

Shawn Charlwood, președintele comitetului Asociației Stomatologilor Britanici, care a prezentat dovezile, a declarat: „Acesta este un avertisment disperat din partea reprezentanților acestei ramuri (a medicinii - n.r.). Sistemul stomatologic de stat se epuizează. În fiecare zi, un sistem care nu funcționează rămâne în vigoare, pierdem stomatologi, în timp ce milioane de oameni se luptă pentru a avea acces la sănătate.”

Potrivit sursei citate, aproximativ 6 milioane de adulți au încercat și nu au reușit să obțină o programare la stomatolog în ultimii doi ani, în vreme ce 3,6 milioane nici măcar nu au mai încercat să facă asta pentru că au crezut din strat că nu pot obține o astfel de programare.

În plus, un milion de oameni au fost descurajați de costul ridicat al serviciilor stomatologice, în timp ce jumătate de milion de oameni au rămas blocați pe o listă de așteptare.

„Oamenii care recurg la stomatologia de tip Do it Yourself, care își scot dinții singuri fără anestezie sau îngrijire medicală, sunt povești care ar trebui să aparțină unei alte epoci, dar se spune că astfel de evenimente se întâmplă astăzi, aici", a declarat președintele Comitetului de sănătate și asistență socială al Parlamentului britanic, Steve Brine.