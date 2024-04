"Fiecare om dă cu părerea. Dar nu asta mă interesează pe mine cine ce zice. Eu să am sufletul împăcat. Am văzut la televizor, am văzut lumea și nici măcar n-au venit cât timp am făcut eu pedeapsă, nici n-a venit măcar cineva să mă întrebe. M-au pândit ca lupii la poartă. De aia nici n-am vrut să vorbesc nimic, pentru că zici o vorbă, o dezvoltă, o înflorește ca un copac din asta.

Anii ăștia au trecut. Am avut suport atât de la familie, mulți prieteni care m-au vizitat, m-au susținut. Ușor n-a fost, că așa e în pușcărie, dar nici nu vreau să mă plâng că a fost greu rău.

Nimeni nu poate să-şi dea seama cum poate fi în pușcărie. Cel ce n-a trecut și n-a văzut... pentru că e altfel să vezi realitatea lucrurilor și altfel să îţi faci o imaginație. Pușcăria în sensul ei, e ok.

Mi-aș dori ca fiecare om să treacă un an pe acolo, apoi să vadă cine îţi sunt prietenii, colegii, familia, neamurile. Atunci poți să-ți dai seama, atunci când pici la năcaz.

Aici afară ai multă lume, nu conștientizează, aleargă, dar când au căzut la păcat sau necaz toată lumea e gata. Când ajungi la pușcărie zici stai mai că omul ăla m-a ajutat. Multă lume e schimbată acum. Acum fiecare în drumul lui, să nu vezi, să nu auzi să te interesezi de ăla cine ce face. Dar nu, oamenii sunt schimbători, mai ales acum. Oamenii au principiile lor", a spus Grigore Bota, brancardierul morții.

Bota a fost prins după ce bărbatul care avea să îi devină cea de-a 12-a victimă a reușit să scape şi a alertat autoritățile. Ulterior judecătorii au acceptat schimbarea pedepsei la 25 de ani de închisoare.

Maramureșeanul este considerat cel mai prolific criminal în serie din România postdecembristă și s-a ales cu porecle precum "Brancardierul morții" (referire la profesia sa) sau "Ucigașul de boschetari.

Anchetatorii au stabilit că acesta ar fi ucis 11 bărbați în perioada aprilie - august 2000, după ce întreținea raporturi sexuale cu victimelor. Doar 7 crime au fost dovedite, restul de 4 fiindu-i atirbuite prin faptul că odul de operare era identic. Ulterior, a mai fost găsit un cadavru care se presupune că ar fi tot opera sa.