Poliția a declarat că trei rachete au lovit o clădire de birouri din centrul orașului, iar clădirile rezidențiale din apropiere au fost avariate. Serviciul de stat pentru situații de urgență a declarat că opt civili au fost uciși și opt răniți.

50 de maşini dintr-o parcare au fost avariate de incendiul provocat de atac.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat pe canalul său de Telegram imagini din Viniţa.

„Atac cu rachete în centrul orașului. Există răniți și morți, printre care și un copil mic. În fiecare zi, Rusia distruge populația civilă, ucide copii ucraineni, trimite rachete spre obiective civile. Unde nu există nimic militar. Ce este aceasta, dacă nu un act deschis de terorism? Inumani. O țară ucigașă. O țară teroristă", a scris Zelenski în mesajul de pe Telegram.

Orașul Viniţa, din centrul Ucrainei, se află la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Kiev.

