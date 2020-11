In urma unor controale, inspectorii de la ISU Braila au descoperit ca majoritatea sectiilor nu au autorizatie de securitate la incendiu. Una din acestea este chiar Terapia Intensiva.

Presedintele Consiliului Judetean spune ca, in perioada urmatoare, urmeaza sa fie trimisa solicitarea catre ISU. Potrivit acestuia, nu s-a trimis pana acum pentru ca in aripa in care se afla si sectia ATI inca se efectueaza lucrari.

Alta sectie fara autorizatie la incendiu este cea de Cardiologie.