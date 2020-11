Bombă cu ceas! Secția ATI de la Spitalul de Urgență Sibiu, unde sunt tratați bolnavii de Covid, nu are autorizație de incendiu

Cea mai mare secţie ATI cu pacienţi COVID-19 din judeţul Sibiu, cu 12 paturi din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, nu are autorizaţie ISU şi nici nu poate obţine acest document, clădirea fiind mult prea veche, a precizat, pentru Agerpres, conducerea spitalului sibian.



„În momentul de faţă, pentru pavilionul Chirurgical al SCJU Sibiu, unde se regăseşte şi Secţia ATI, nu poate fi obţinută autorizaţia ISU, întrucât clădirea este una veche şi nu corespunde normelor actuale pentru obţinerea autorizaţiei. Pentru a putea obţine autorizarea ISU conform solicitărilor actuale este necesară reabilitarea completă a pavilionului. Unitatea de Primiri Urgenţe, situată la parterul pavilionului în discuţie, are autorizaţia ISU din 13.06.2017 obţinută în urma extinderii acesteia”, spune cei din conducerea SCJU Sibiu.



Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu este format din mai multe clădiri, majoritatea foarte vechi, dar reabilitate. Există foarte multe secţii în clădiri ale spitalului care au autorizaţii şi avize ISU. Au autorizaţie ISU: Secţia de Infecţioase cu pacienţi COVID-19, clădirea cu secţia de Recuperare, Ambulatoriul, Centrul de Cercetare în domeniul cardiac şi vascular, extinderea UPU. Au avize ISU, printre altele, secţiile de Neurochirurgie şi Oftalmologie, etajare corp nou ATI, cuprinzând bloc chirurgical, secţii chirurgicale, Urologie, Ortopedie, mai precizează spitalul sibian.



Judeţul Sibiu rămâne pe primul loc în România cu cea mai mare rată de infectare, de 8,83 la mia de locuitori, în condiţiile în care în municipiul Sibiu rata a crescut la 13,42 luni, chiar în prima zi de carantină, informează Prefectura.



Potrivit sursei citate, principalul spital unde sunt trataţi pacienţii COVID-19, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, este plin, are în prezent 209 bolnavi infectaţi, din care 12 sunt în ATI.