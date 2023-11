Artista în vârstă de 26 de ani este implicată în mai multe proiecte care îi ocupă tot timpul, dar care o și împlinesc. Theo Rose este și mămica unui băiețel de doar câteva luni, astfel că se înțelege ritmul alert în care își trăiește viața.

Se pare că nu îi este tocmai ușor să se împartă între viața profesională și viața personală. Vedeta mai are momente când clachează și nu îi este rușine să recunoască acest lucru public.

Mămică, actriță, cântăreață, jurată la Vocea României și influcener pe Intagram, acolo unde are peste 1 milion de urmăritori, vedeta este mereu ocupată, iar activitățile pe care le are de făcut au obosit-o foarte tare, mai ales în ultimul an. Fiind mereu sinceră cu fanii ei, a decis să le vorbească despre perioada grea prin care trece, scrie Tabu.ro.

„Burnout… Here I come! Nu sunt bine. Tot zic că am obosit da` nu sunt în stare să schimb nimic. Corpul și mintea mea sunt în Piața Constituției și se revoltă. Cred că tre` să fug în altă țară ca politicienii. Spun asta cu textul în brațe. Urmează 12h de filmare. Yuhu!”, a spus Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.

Burnout-ul este un sindrom psihologic și este cauzat de stresul excesiv. Această afecțiune apare atunci când te simți copleșit și epuizat din punct de vedere emoțional și nu poți să mai îndeplinești activitățile zilnice. În cazul artistei, programul încărcat a făcut-o să se confrunte cu această stare de epuizare mentală și fizică. Totuși, pare că reușește să meargă mai departe și să își continue traseul în viață.

