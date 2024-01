Astăzi, 15 ianuarie, este o zi obișnuită pentru unii oameni, însă ea are o însemnătate aparte pentru alții. Asta pentru că această zi de luni mai poartă și denumirea de ”Blue Monday” și este considerată cea mai tristă zi din an. Tradiția provine din Anglia și are o vechime de aproape două decenii. Află mai multe detalii din rândurile de mai jos și vezi ce sfaturi are psihologul!

Blue Monday 2024. Motivul pentru care 15 ianuarie este considerată cea mai tristă zi din an

Blue Monday a apărut în anul 2005, când o companie de turism din Marea Britanie, care între timp a falimentat, căuta o modalitate de a vinde mai multe vacanțe de iarnă.

Reprezentanții acestei firme se bazau pe faptul că oamenii aveau, la mijlocul lunii ianuarie, un moral mai scăzut din cauza vremii mohorâte, cu temperaturi scăzute și zile mai scurte.

Cu toții am avut nevoie să ne orientăm în mediul nostru înainte de a urma calea sau de a găsi o direcție

Ei l-au cooptat în proiect și pe profesorul Cliff Arnall de la Cardiff University, care pe baza unei formule matematice, a declarat Blue Monday a treia zi de luni din an.

El a luat în calcul pentru determinarea ”celei mai triste zi din an”: condițiile meteo, nivelul de îndatorare, nivelul de motivație, timpul scurs de la Crăciun și de la rezoluțiile de Anul Nou.

Formula lui Cliff Arnall a fost îndelung contestată

Formula profesorului de la Cardiff University a fost şi încă mai este contestată, dar cu toate astea, ea a prins rapid la publicul larg, iar campania a avut un succes formidabil. Chiar și în zilele noaste, rețelele sociale sunt pline pe data de 15 ianuarie cu mesaje de încurajare pentru a trece cu bine peste această zi.

În plus, Blue Monday este promovată și în media din întreaga lume, iar unele mărci profită de atracția acestei zile pentru a oferi reduceri care să ridice moralul consumatorilor.

Cum să treci cu bine peste această zi? Sfaturile psihologului

Psihologul Steliana Lefter spune că ar trebui să privim această zi ca pe o pagină nouă a cărții vieții noastre. Potrivit acesteia, nu ar trebui să ne gândim nicio clipă că este Blue Monday, ci doar o zi de luni ca oricare alta.

”Efecte psihologice negative asociate universal acestei zile nu există. Există numai ce-i atribuim noi. Dacă plecăm de la convingerea că Blue Monday are fundament real, ne autoalimentăm cu emoții negative și ne convingem că ne va merge rău, ei bine, atunci chiar riscăm să avem într-adevăr o zi proastă”, a precizat psihologul.

