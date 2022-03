„Pe14 martie, la ora 05:09, un obuz de artilerie a lovit un bloc de nouă etaje de pe strada Bohatyrska 20 din districtul Obolonskyi, provocând distrugeri parțiale de la etajele 1 și până la 3 și incendierea apartamentelor de la etajele 3 și 4”, susține Anton Gerashchenko, consilier al ministrului afacerilor interne al Ucrainei, pe Telegram, relatează Ukrinform.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



