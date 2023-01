În imagini se vede cum unul dintre cei implicaţi în scandal smulge o stinghie din lambriul de pe perete şi îi loveşte pe ceilalţi cu bucata de lemn.

Imaginile au fost postate de jurnaliştii de la epitesti.ro, potrivit cărora bătaia a avut loc pe holul Liceului Tehnologic de Construcţii Maşini, din Mioveni, iar implicaţi ar fi elevi din clasa a IX-a.

În imagini se vede cum mai mulţi tineri se bat cu pumnii şi picioarele, iar la un moment dat unul dintre ei rupe o bucată din lambriul de pe perete şi îşi atacă cu ea colegii. În timpul bătăii, se aud ţipetele unor fete, una dintre ele folosind expresii obscene - IMAGINI! Atenție, limbaj explicit și violență extremă!

După publicarea imaginilor, Inspectoratul de Poliţie Argeş a anunţat că a deschis o anchetă.

”În ziua de 19 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mioveni s-au sesizat, din oficiu, în urma unui filmuleţ apărut în spaţiul public, cu privire la o stare conflictuală petrecută între mai mulţi elevi, într-o unitate de învăţământ din oraşul Mioveni şi efectuează verificări, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale în consecinţă. De asemenea, au fost sesizaţi şi poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş”, a transmis Poliţia Argeş.

Directoarea liceului, despre bătaie: Nu este rangă, este o stinghie, o bucată subțire de lemn

„A fost o altercație între copii. Am rezolvat-o la nivelul școlii. Am luat declarații de la copii, au venit părinții la școală și mâine este chemat și domnul agent de la Poliția Mioveni care se ocupă de școala noastră, pentru o întâlnire cu copiii. Filmarea nu am văzut-o. Am aflat de bătaie în momentul în care am ajuns la școală, erau copiii la mine în birou. Colegii mei și doamna director adjunct au fost acolo. Bătaia a fost pornită de la o îmbrânceală în autobuz. Ei asta mi-au declarat. Este vorba despre elevi din clasa a IX-a profesional. Faptul că au avut acest act de agresiune la școală vă dați seama că nu este normal. Ce se vede în imagini nu este o rangă, este stinghie, o bucată subțire de lemn de pe marginea lambriului”, a declarat Mărgărit Ileana, directoarea Liceul Tehnologic Construcții de Mașini, din Mioveni, pentru epitesti.ro.