Presa americană lansează acuzații grave la adresa președintelui sârb Aleksandar Vučici, după masacrul de la o școală din Belgrad. Potrivit The New York Time, sub conducerea acestuia, Serbia a devenit un stat criminal, iar bandele criminale sunt folosite chiar de președinte în persoană. Fenomenul seamănă oarecum cu ce s-a petrecut în anii '90, în perioada președintelui Slobodan Miloșevici, care a dat mână liberă grupărilor infracționale, pentru a avea susținere în politica sa populistă și antioccidentală, pe fondul războaielor care dus la dezintegrarea Iugoslaviei.