Poliţiştii au fost chemaţi la piscina Columbiabad din districtul berlinez Neukolln, în urma unui scandal pornit de la o joacă în care au fost folosite pistoale cu apă, informează DPA.

Altercația a pornit după ce o femeie ar fi scuipat un bărbat, iar acesta a reacționat violent și a lovit-o în nas cu pistolul cu apă.

🇩🇪🇩🇪🇩🇪



Berlin swimming pool



Another day in enriched Germany



"We can do this." Angela Merkel#RefugeesWelcome pic.twitter.com/HSOMLjLw4l