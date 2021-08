„Cel mai simplu e să trântim uşa şi să plecăm acasă. E un filon, un grup în partidul nostru care spune: dom-le, să ieşim de la guvernare, să plecăm acasă, nu se poate, ori facem reformele noastre, ori plecăm.

Asta e varianta cea mai facilă, este escape-ul, dar este o scăpare care nu ajută cu nimic România, pentru că dacă noi am ieşi de la guvernare am face ştiri două-trei zile, dramatism, burtiere însângerate, jale, după care România e aceea dinainte de USR-PLUS", a declarat Dan Barna, miercuri seară, la un post TV.

„Într-o coaliţie, obiectivele politice şi obiectivele strategice ale fiecărui partener trebuie să fie prioritizate în mod egal. Ideea că un partener sau altul îşi bifează toate obiectivele politice şi un alt partener stă şi aplaudă topit de emoţie nu are cum să asigure funcţionarea unei coaliţii. Sunt subiecte - SIIJ, zero taxe pe salariul minim (...) - care, deşi au fost aduse pe agendă şi se regăsesc în programul de guvernare, nu au făcut niciun pas mai departe. Or, nu poate să funcţioneze o coaliţie în condiţiile în care doar unul sau altul dintre membri îşi îndeplineşte obiectivele", a mai spus Barna.