„DGPMB-SIC, fiind in continuarea cercetarilor in dosarul penal privind infractiunile de lovire sau alte violente constand in aceea ca in data de 17.08.2022, in intervalul orar 21:25-21:35, numitul RADULESCU ADRIAN a intepat cu un obiect taietor-intepator (bisturiu) in zona sanului stang doua persoane de sex femeiesc in timp ce se deplasau pe Calea Victoriei, respectiv Bld. I. C. Bratianu, la data de 19.08.2022, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti a admis propunerea unitatii de parchet si a emis pe numele inculpatului RADULESCU ADRIAN mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile”, anunță DGPMB-SIC.

Bărbatul are 38 de ani și este din comuna Chiajna.

Acesta a fost identificat de poliție după vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din centrul Capitalei și prins ulterior în comuna Vidra din județul Ilfov.



Primul atac a avut loc în jurul orei 21:30. O fată de 17 ani a fost înțepată cu un obiect ascuțit de un tănăr si imediat a sunat la poliție. Atacul a avut loc pe una dintre cele mai aglomerate bulevarde ale Capitalei, Calea Victoriei. Bărbatul nu le-ar fi lovit pur și simplu pe cele două, ci în timp ce se afla pe trotinetă.



La interval de cateva minute, barbatul a facut alta victima. De aceasta data a intepat o cu un cutit pe o femeie chiar aici pe bulev ic bratianu, iar potrivit surselor realitatea plus femeia ar fi chiar margherita de la clejani.3 00



Căntăreața de muzică de petrecere a fost transportată imediat la spitalul Universitar, acolo unde medicii i-au făcut o serie de analize medicale și investigații amănunțite. Mai apoi artista de 30 de ani a fost externată. Ambele femei s-au ales cu răni superficiale, însă temerea anchetatorilor este ca acel obiect ascuțit cu care bărbatul înțeapă victimele să nu fie infectat.



Polițiștii fac în continuare cercetări.



În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunile de lovire și alte violențe.