Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, au desfășurat o acțiune de salvare într-o zonă cu acces dificil de pe raza localității Săliștea de Sus.
"Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureș s-a deplasat de urgență la fața locului. Ajunși la victimă, salvatorii au colaborat îndeaproape cu echipajul EPA SMURD Maramureș pentru acordarea primului ajutor și stabilizarea funcțiilor vitale ale pacientului. Datorită terenului accidentat, operațiunea de extracție a necesitat utilizarea echipamentelor specifice de salvare montană", a transmis, marți, Salvamont Maramureș, într-o postare pe Facebook.
Victima a fost imobilizată și coborâtă cu ajutorul tărgii, fiind ulterior predată echipajului medical pentru a fi transportat la spital în vederea efectuării investigațiilor medicale complexe.
Salvamontiștii le reamintesc tuturor celor care desfășoară activități în zone montane sau forestiere cât de important este să poarte echipament de protecție adecvat.