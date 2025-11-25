O dronă, cel mai probabil de tip militar, a căzut în această dimineață pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, incident care vine pe fondul unei serii de survolări cu drone ale spațiului aerian al Republicii Moldova în ultimele săptămâni. Autoritățile au evacuat oamenii din zonă și au izolat perimetrul, în timp ce echipa tehnico–explozivă a Poliției se află la fața locului pentru verificări.​