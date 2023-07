Azilele groazei - Au apărut primele interceptări ale Direcției Naționale Anticorupție din dosarul căminelor din Ilfov! După ce procurorii DNA au instalat microfoane și au interceptat apelurile telefonice ale suspecților, aceștia au descoperit că funcționarii statului, care ar fi trebuit să inspecteze azilele respective, negociau, practic, când să meargă în control.

INTERCEPTĂRILE DNA DIN CĂMINELE GROAZEI

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Alo!

FLORINA: Alo! Bună ziua, domnu' Godei!

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Sărut-mâna, doamnă!

FLORINA: Florina sunt!

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da, da, da ,da

FLORINA: Uitați de ce v-am sunat...legat de Armonia.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Așa!

FLORINA: C-o să trebuiască să venim la dumneavoastră pentru evaluare.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Când vreți, doamnă, vă aștept cu plăcere! Când vreți...

FLORINA: Da. Problema este că nu am știut pe cine aveți dumneavoastră asistent social acolo.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Pe Cărăulașu Andreea.

FLORINA: Am înțeles! Eventual să vorbiți cu ea să pregătească toate documentele conform standardului.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Le avem. Sunt toate, sunt ok!

FLORINA: Le aveți?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: da!

FLORINA: A! În regulă!

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Când treceți?

FLORINA: Păi nu știu, să vedem, s-ar putea săptămâna aceasta.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Viitoare? (notă: se amuză) Eu nu sunt săptămâna asta, de aceea.

FLORINA: A, nu sunteți săptămâna asta?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Nu sunt, sunt plecat toată săptămâna.

FLORINA: Păi oricum, nu-i nevoie de dumneavoastră acum.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Numai că rugămintea, dacă se poate...

FLORINA: Da

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Dacă vreți, când sunteți pe drum...

FLORINA: Da

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Să-mi dați și mie un mesaj ca să-i zic Ioanei să vină, să nu fie în partea cealaltă, la Pipera

FLORINA: A! Și cu cât timp să vă sunăm înainte?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Nu știu, cu 20 de minute, 30 de minute.

sursa: Realitatea PLUS

Citește și: Piedone l-a demis pe șeful unui centru pentru minori pentru că o fată de doar 15 ani este însărcinată: „Sunt furios”

Azilele groazei - Lista căminelor de bătrâni suspendate de AJPIS

Azilele groazei - Lista căminelor de bătrâni suspendate de AJPIS | S-au aplicat amenzi uriașe în urma controalelor.

2.480 de centre sociale au fost controlate din 10 până pe 14 iulie, anunță Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. S-au dat amenzi de 1.141.000 lei. Zece centre, dintre care unul în Voluntari, au fost suspendate, vineri, temporar.

Au fost aplicate 105 sancțiuni contravenționale, din care 16 avertismente și 89 amenzi, în cuantum total de 1.141.000 lei. Vineri s-au verificat 365 entități.