Scandalul dintre cei doi a izbucnit în apartament, după ce s-au întors de la un eveniment. A durat aproximativ 20 de minute, de la ora 4.05 până la 4.27, când Sebastian Felecanu a sunat la 112 pentru a anunța că „o persoană” a căzut de la etaj, fără a spune că este vorba despre iubita sa însărcinată, potrivit Realitatea Plus.





Operator 112: Ce urgență aveți? Spuneți!

F.S.: Strada Sărăriei, numărul șase. S-a aruncat o persoană.

Op. 112: De la ce… de unde?… de la ce etaj?

Op. poliție: Am trimis deja, am nevoie de mai multe informații până ajung colegii mei. Da?

F.S.: N-am mai multe informații.

sursa: raport oficial



Concluziile acestui raport îl incriminează, de asemenea, pe avocat și se adaugă probelor care susțin varianta omorului.

În timpul apelului, Sebastian Felecanu părea mai degrabă implicat într-un efort fizic care l-a determinat să facă pauze lungi în timpul discuției, să gâfâie, inclusiv să dea telefonul pe speaker, semn că apelantul făcea o altă acțiune în paralel, se arată în raportul citat.