"Noi apreciem că îndeplinește toate condițiile legale (...) șansele de eliberare ar trebui să fie maxime. (...) Am fost mulțumită că a fost strămutată cererea de eliberare. (...) Dragnea este un om pozitiv, un om care așteaptă, în mod firesc, o soluționare în raport de cerea pe care a depus-o", a afirmat avocata lui Liviu Dragnea.

Flavia Teodosiu a invocat și o reclamație privind amenințarea de viol la adresa lui Liviu Dragnea, dar a afirmat că nu poate oferi detalii.

"Având în vedere faptul că există o plângere penală, este un aspect nepublic. Nu a am ce să vă explic în plus. Ideea este următoarea (...) la data în care a fost încarcerat Liviu Dragnea a existat o poziție absolut inadmisibilă a președintelui sindicatului din penitenciar prin care practic îl amenința pe dl Dragnea că dacă ajunge în penitenciar urmează să fie...mă rog, verificat, nu mă pot exprima la modul în care a ales să scrie acest președinte al sindicatului. Mi s-a părut și mi se pare abominabilă o asemenea modalitate de exprimare a unui om care are cu totul și cu totul alte obligații în raport de ceea ce a scris”.

Joi, cererea de eliberare condiţionată depusă de Liviu Dragnea, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman, a fost dezbătută de Tribunalul Giurgiu, după ce procesul a fost strămutat de la Tribunalul București.