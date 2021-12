Premierul Nicolae Ciucă are doar o casă și un teren intravilan. Șeful guvernului mai deține două autoturisme, iar anul acesta și-a deschis pentru prima dată conturi în bancă, în care a depus nu mai puțin de 190 de mii de lei.

Urmașul său de la apărare pare a fi cel mai bogat din Executiv. Vasile Dîncu se poate lăuda cu aproape 2,3 milioane de lei în conturi, dar și cu obiecte de artă și bijuterii de aproximativ 45 de mii de euro. Social-democratul deține o casă și un apartament în Cluj-Napoca, dar și un teren intravilan.

Un alt ministru PSD care iese în evidență prin averea agonisită este Alexandru Rafila. Acesta are în proprietate 4 terenuri, 2 apartamente, o casă în zona montană și un autoturism. Ministrul Sănătății are în conturi aproape 500.000 de euro.

Ministrul care va gestiona PNRR-ul, Dan Vîlceanu deține 4 terenuri, două case și o hală în Timișoara.

"Sunt un tip cu nevoi simple, din momentul în care am intrat în Parlament am renunțat la toate afacerile pe care le aveam, am închis toate firmele, nu am alte venituri în afară de acestea din salariu și chirii", a afirmat Dan Vîlveanu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Noul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, nu a reușit să agonisescă o avere impresionantă din consultanță. Acesta deține 2 trenuri, o casă, un spațiu comercial, dar și un autoturism achiziționat în leasing. Câciu nu are bani în conturi, dar cu figurează cu 2 credite în valoare 155.000 de lei.